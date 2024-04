Sucesso dos anos 1980, ‘A História Sem Fim’ terá novo filme

Trilogia que foi sucesso durante a década de 1980, “A História Sem Fim” irá ganhar um novo filme. A novidade foi confirmada pela Variety, que detalhou que a nova adaptação do livro de Michael Ende contará com produção de Iain Canning (“O discurso do Rei”) e Emile Sherman (“Lion”).

“A história é oportuna e atemporal, e realmente tem a oportunidade de ser contada de uma maneira nova”, afirmou Iain ao site. De acordo com a Variety, a nova versão do longa-metragem que conquistou o público infantil nos anos 1980 irá ganhar uma "superprodução internacional".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda sem data para o início das filmagens ou informações sobre o elenco, o projeto cinematográfico deverá ter gravações em diversos países.