Pedro Manso revela 'esquecimento' e diz que está com demência

Em seu desabafo, Pedro afirmou que o problema de esquecimento começou após a Covid-19 . “Não queria acreditar, mas, infelizmente, tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema”, escreveu na legenda de umas das postagens que fala sobre o assunto.

O humorista Pedro Manso utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para revelar que está passando por um grave problema de esquecimento , afirmando estar com demência.

Ele relatou o esquecimento de alguns compromissos, como o de telefonar para amigos, gravar partes de seu show ou enviar os vídeos que foram pedidos por pessoas próximas.

A situação mais recente passada pelo humorista aconteceu na segunda-feira, 26, quando é comemorado o Dia do Comediante. Ele contou que tinha uma entrevista marcada no programa “Show do Antônio Carlos”, na rádio Tupi, para o dia, mas esqueceu do compromisso, lembrando apenas após ver as mensagens e ligações que recebeu.

“Mil desculpas ao meu velho e querido amigo Antônio Carlos, que tenho muita gratidão pela minha carreira. Mas não foi por maldade amigo. Infelizmente tenho que admitir que estou doente com esse problema de demência, esquecimento”, declarou.

Humorista Pedro Manso fala sobre ajuda médica

No vídeo, o humorista relembrou que a mãe teve Alzheimer, mas disse acreditar não ter a doença. Ele ainda garantiu que buscará ajuda de um especialista para receber um diagnóstico e o tratamento indicado.

Além de humorista, Pedro é um imitador brasileiro que já passou por emissoras como Globo e Record. Atualmente, ele é contratado pelo SBT. Manso é conhecido por sua participação no quadro “Se vira nos 30”, do antigo programa “Domingão do Faustão”, pela sua imitação do apresentador Fausto Silva.