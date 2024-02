MC Gui: colunista diz que funkeiro é procurado há 2 anos em processo

O funkeiro MC Gui, conhecido pela música “Sonhar”, estaria sendo procurado pela Justiça para responder processo de indenização por danos materiais e morais. A ação já dura dois anos, mas o cantor ainda não foi encontrado para notificação oficial.

Guilherme Kaue Castanheira Alves, nome de nascimento do artista, foi processado ao lado de outro cantor, MC Davi, após suposta divulgação fraudulenta de loja virtual de produtos importados, intitulada “JP Imports”.

De acordo com informações da jornalista e colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, enquanto MC Davi já apresentou sua defesa no processo, MC Gui nunca foi encontrado para prestar esclarecimentos. A solicitação de pagamento de danos materiais e morais, respectivamente, é de R$ 51.110 e R$ 20 mil.