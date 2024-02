Crônicas de Nárnia: novos filmes serão 'mais ousados', diz Netflix

Em entrevista, o CEO da Netflix afirmou que os novos filmes de "As Crônicas de Nárnia" serão "mais ousados"; Greta Gerwig também falou sobre o projeto

A nova adaptação de "As Crônicas de Nárnia", desta vez pela Netflix, voltou a ser comentada pela cineasta responsável por sua direção, Greta Gerwig, mas desta vez com a participação do CEO da plataforma, Ted Sarandos.

Em entrevista para a revista Time, Sarandos garantiu que os novos filmes da saga de livros escritos pelo britânico C.S Lewis “não serão diferentes de como o público pode ter imaginado esse mundo”. "Mas serão maiores e mais ousados do que eles pensavam”, declarou.

