Evento que celebra o Choro ocorre nesta sexta no Cineteatro São Luiz

Nesta sexta-feira, 23, Fortaleza recebe o projeto "Sotaques do Choro", que acontece no Cineteatro São Luiz, estabelecimento localizado no Centro, a partir das 19 horas.

O evento, que vem celebrando a cultura do Choro, será dividido em três momentos: um show do grupo local NewChoro, seguido de um debate sobre regionalismo musical com Pablo Garcia e a exibição do documentário “Plauto, um sopro musical”.

Sotaques do Choro é um projeto que teve início em janeiro, na cidade de Salvador, e visa criar um elo entre a música e o cinema, levando essa experiência para 20 diferentes cidades brasileiras, realizando as apresentações com artistas e grupos locais, além de promover a história e estética do gênero musical Choro.