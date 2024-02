Teatro da Praia promove nova edição do Festival de Esquetes

Com início nesta quarta-feira, 21, o Festival de Esquetes de Fortaleza (Fesfort) chega à 22ª edição com homenagens a personalidades do teatro cearense.

O evento será realizado no Teatro da Praia, que foi reaberto no mês de janeiro, e terá programação diária com apresentação de 20 montagens teatrais.

Lançado em 1997, o Fesfort tem como objetivo fortalecer e contribuir para a produção teatral e formação de artistas locais.