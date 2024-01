Teatro da Praia anuncia reabertura em 2024 com comédia 'Tita & Nic’

Em pausa desde 2021, o Teatro da Praia retorna com as atividades em janeiro de 2024 com três apresentações da comédia "Tita & Nic"

O Teatro da Praia irá realizar uma nova apresentação do clássico da comédia cearense “ Tita & Nic ”. A execução da peça marca a reabertura do novo espaço após o desabamento do antigo local em meados de 2021.

A abertura se fez possível após o grupo teatral conquistar o projeto para liberação do recurso pela Secretaria de Cultura do Ceará (Secult), que estava em trâmite desde 2021.

Teatro da Praia retorna com as atividades em 2024

Tendo completado 30 anos de fundação em 2023, a nova década do Teatro da Praia será comemorado com três apresentações da peça “Tita & Nic” em janeiro do próximo ano.

“Vamos estrear com a nossa comédia maior”, afirma Carri. Sátira do filme “Titanic”, a peça teatral explora o romance entre Nic Santoro, um homem pobre, e a aristocrata Tita Lacraia, na jangada Lamparina do Mucuripe.

Os espetáculos vão ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de janeiro, sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente. De acordo com o diretor, os ingressos vão estar disponíveis no novo espaço do Teatro da Praia, localizado na avenida Monsenhor Tabosa, na Praia de Iracema, 177, com valores de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Espetáculo Tita & Nic

Quando : dias 5, 6 e 7 de janeiro, às 20 horas



: dias 5, 6 e 7 de janeiro, às 20 horas Onde : Teatro da Praia (avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)



: Teatro da Praia (avenida Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)



: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) Vendas : presencial no Teatro da Praia



: presencial no Teatro da Praia Mais informações: no Instagram @carricosta e @teatrodapraia



