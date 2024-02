Morre Rui Mourão, membro da Academia Mineira de Letras, aos 94 anos

O velório do escritor foi realizado nesta segunda-feira, 19, no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte.

Presidente da AML e Prefeitura de Ouro Preto se manifestam

O presidente da Academia Mineira de Letras, Jacyntho Linz Brandão, em depoimento divulgado, menciona Rui Mourão como um dos romancistas mais importantes da literatura brasileira.

“Rui Mourão figura entre os mais proeminentes romancistas mineiros, desde a publicação de ‘As Raízes’, em 1956, até o mais recente experimento de autoficção, lançado em 2008, ‘Quando os demônios descem o morro’. Foi um dos fundadores da revista Tendencia, professor universitário no Brasil e nos Estados Unidos, além de diretor do Museu da Inconfidência de Ouro Preto, por mais de duas décadas. Sua vida plena de realizações deixa um precioso legado à cultura brasileira”, afirma o presidente.

Em rede social, a prefeitura de Ouro Preto também prestou depoimento sobre a morte do escritor.

"A Prefeitura de Ouro Preto expressa, em nome do Povo e do Governo do nosso Município, grande pesar pelo falecimento do escritor Rui Mourão, um dos criadores da FAOP e por longos anos diretor do Museu da Inconfidência, onde implantou marcantes realizações.Rui Mourão deixa vasta obra literária, sendo Ouro Preto fonte de inspiração de vários e premiados romances de sua autoria. Aos familiares, companheiros de trabalho e demais amigos, os nossos profundos sentimentos", encerra o texto.