Cirque du Soleil apresenta novo espetáculo no Brasil em 2024

Mais prestigiado grupo de acrobatas do mundo, o "Cirque du Soleil" chega ao Brasil para uma temporada de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo

Os ingressos para os shows que acontecerão no Rio de Janeiro podem ser adquiridos a partir de R$ 361. Já em São Paulo, os ingressos estarão disponíveis a partir de R$ 380.

Com apresentações iniciais previstas para o dia 13 de junho, no Rio, e 5 de julho, em São Paulo, o grupo passará uma temporada pelo país, que se prolongará até outubro deste ano.

De volta ao Brasil desde sua última passagem em 2023, o prestigiado grupo de acrobatas canadenses Cirque du Soleil irá apresentar o espetáculo “Crystal” no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Espetáculo “Crystal” do Cirque du Soleil



“Crystal”, o mais novo espetáculo do grupo, trará uma temática gélida que acrescentará uma pista de patinação aos números acrobáticos apresentados na noite.



Segundo crítica da Folha de São Paulo, a trama do espetáculo gira em torno de Crystal, personagem principal da peça, que além de ter uma relação conflituosa com os pais, é vítima de bullying na sua escola. Crystal possui uma paixão pela patinação no gelo e utiliza-a como refúgio dos seus problemas.



A história de “Crystal” começa quando o gelo em que a garota está patinando se despedaça, fazendo-a cair na água. A partir de então, todos os acontecimentos do show são delírios da personagem principal.



A temática do espetáculo de acrobacias perpassa referências que vão desde “Alice no País das Maravilhas” à “Divertida Mente”, possuindo características lúdicas e reflexivas.