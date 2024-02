Curta cearense ‘Tempo Trem’ tem primeiro teaser divulgado; assista

O curta-metragem “Tempo Trem”, produzido pela Sinfonia Filmes, teve o primeiro teaser divulgado na terça-feira, 13. Com direção de Roberta Filizola e Guilherme C., a animação acompanha o ex-maquinista Bituca que leva o público a percorrer por suas memórias, desde a infância até a aposentadoria da vida na ferrovia.

A produção audiovisual foi um dos quatro curtas-metragens contemplados no XIV Edital Ceará de Cinema e Vídeo, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), e vem sendo desenvolvida desde 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Bituca, apelido de Milton Nascimento, nos inspirou no visual do personagem e também no olhar para o trem com esse carinho. Em suas músicas, Milton se conecta com as ruínas de cidades e estações de trem após o fim das ferrovias no Brasil, como na canção ‘Ponta de Areia’, por exemplo”, detalha Roberta Filizola, que também é roteirista.