Inquieta Cia apresenta espetáculo sobre relações no Cine São Luiz

Com direção e texto da coreógrafa Andreia Pires, a peça traz no palco os atores Gyl Giffony, como o seresteiro; Geane Albuquerque, que interpreta a dona do bar; Wellington Fonseca, que vive o garçom; e Melindra Lindra, a cliente.

Confira | Clube da Esquina: Show de homenagem ao disco retorna a Fortaleza

Os ingressos de “Tchau, Amor” estão disponíveis no site do Sympla e na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz, localizado no Centro. Os valores da apresentação custam R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

Espetáculo “Tchau, Amor”

Quando : domingo, 18, às 18 horas



: domingo, 18, às 18 horas Quanto : R$ 15 (meia entrada) e R$ 30



: R$ 15 (meia entrada) e R$ 30 Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Vendas: no Sympla e bilheteria do Cineteatro São Luiz

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui