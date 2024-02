Filme brasileiro "Estômago" ganha sequência após 17 anos

O filme brasileiro "Estômago", que ganhou mais de 30 prêmios, ganha uma sequência após 17 anos do lançamento do primeiro; veja teaser

O filme brasileiro “Estômago” (2007) ganhará uma sequência após 17 anos, com estreia nos cinemas brasileiros marcada para o dia 18 de abril. O longa traz de volta na direção Marcos Jorge e o ator João Miguel retorna para o personagem principal.

A trama, que mistura relações brasileiras e italianas, se passará 15 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Raimundo Nonato (João Miguel) se tornou chef dos chefes na prisão, encantando com o talento e a lábia o diretor do presídio e o líder dos detentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Sequência de O Auto da Compadecida ganha data de estreia; confira