Netflix, Prime Video e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a temporada final de “Bom dia, Verônica” e o filme “Fazendo Meu Filme”, confira as opções!

Netflix



Na 3ª temporada, Verônica busca pelo seu terceiro irmão. Sua investigação a leva para o orfanato onde Brandão e Matias cresceram. Em uma pequena cidade, ela conhece Jerônimo, um criador de cavalos milionário, e sua mãe, Diana, uma mulher linda e misteriosa que esconde segredos sobre o passado macabro do lugar. No entanto, quando uma máfia coloca a família de Verônica em perigo, ela precisa correr contra o tempo.



Prime Video



Fani é uma adolescente igual a tantas outras, que adora as amigas, estuda para passar nas provas da escola, vive apaixonada e é louca por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe insiste que ela participe de uma seleção para fazer intercâmbio em Londres. Quando Fani passa em primeiro lugar, ela tem de lidar com algo surpreendente, uma vez que o único objetivo que Fani tinha com o intercâmbio era os estudos e satisfazer o sonho incrível de sua mãe.