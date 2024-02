Shakira anuncia lançamento de novo álbum para março

Shakira anunciou nesta quinta-feira, 15, por meio de suas redes sociais, o lançamento de seu novo álbum “Las mujeres ya no lloran”. O novo disco será lançado no dia 22 de março deste ano.

Na legenda da publicação do Instagram que divulga a notícia, a cantora escreveu: “Não o criei sozinha, mas com todos vocês, e com minha alcateia de lobos que estiveram lá e me acompanhando em cada passo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM | Shakira faz acordo e evita prisão por sonegação de impostos