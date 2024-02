Shakira depõe em segundo processo por fraude fiscal na Espanha

Segundo o El País, que citou fontes judiciais, Shakira defendeu sua inocência no depoimento, que fez por videoconferência de Miami, onde mora.

Uma porta-voz do tribunal em Barcelona se limitou a "confirmar que a declaração ocorreu", em uma mensagem à AFP, sem dar nenhum detalhe de seu conteúdo.

A estrela colombiana Shakira depôs nesta quinta-feira (8) em um segundo processo contra ela por suposta fraude fiscal na Espanha, informou um tribunal em Barcelona, depois de ter pagado uma multa milionária para encerrar um primeiro processo no ano passado.

O tribunal anunciou em julho a abertura desse novo processo contra a cantora de 47 anos por fraude fiscal, que remonta a 2018 e chega a 6,6 milhões de euros (35 milhões de reais) entre juros e taxas de regularização.

Em agosto, Shakira pagou a quantia pedida pelo fisco, como prova de sua boa vontade em seu desejo de pagar suas dívidas.

Na primeira ação contra ela, a estrela do pop chegou a um acordo em novembro para evitar um julgamento midiático por fraude fiscal, reconhecendo os fatos e se comprometendo com o pagamento de uma multa de mais de sete milhões de euros (37 milhões de reais).

O acordo incluiu uma condenação total a três anos de prisão para Shakira, que foi suspensa em troca do pagamento de uma multa de 432.000 euros (2,3 milhões de reais).

Por esse primeiro caso, no qual o Ministério Público a acusava de não ter pagado impostos na Espanha nos exercícios 2012, 2013 e 2014, a cantora pagou inicialmente 17,45 milhões de euros (93 milhões de reais) ao fisco para regularizar sua situação.

A cantora, que se mudou com seus filhos para Miami após sua separação do ex-jogador espanhol Gerard Piqué, tem em aberto outro processo administrativo com a Fazenda, relativo ao ano de 2011.