Escola de samba vence Série de Ouro com enredo sobre Padre Cícero

Homenageando a história de Padre Cícero, a Unidos de Padre Miguel foi a vencedora da Série de Ouro e voltou para o Grupo Especial do Rio de Janeiro

A escola de samba Unidos de Padre Miguel, que trouxe em seu samba enredo a história de Padre Cícero, venceu a Série de Ouro e voltou para a elite do Carnaval carioca. A última vez que a agremiação havia estado no Grupo Especial do Rio de Janeiro foi em 1972, quando ficou em último lugar na apuração.

“O Redentor do Sertão” foi o samba enredo deste ano, que usou histórias do imaginário popular para retratar a trajetória de Padre Cícero no ano em que ele completaria 180 anos, caso estivesse vivo.

