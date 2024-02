Toby Keith, cantor de música country, morre aos 62 anos

Toby Keith: carreira e sucessos

Sucesso no mundo country, o americano Toby Keith foi responsável por emplacar 61 músicas nas paradas da Billboard Hot Country Songs. Desses, 20 canções estiveram em 1º lugar e as outras 22, no top 10.

Seu álbum de estreia foi lançado em 1993 e, desde então, o artista acumulou 24 produções de estúdio e mais de 40 milhões de álbuns de discos vendidos. Os maiores sucessos de Toby são os singles “Red Solo Cup”, “I Wanna Talk About Me” e “Beer For My Horses”.