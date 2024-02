Mark Gustafson, codiretor do filme Pinóquio, morre aos 64 anos

Codiretor do filme "Pinóquio", ao lado de Guillermo Del Toro, o diretor Mark Gustafson morreu aos 64 anos. A notícia foi divulgada nesta manhã de sexta

Na manhã desta sexta-feira, 2, foi divulgado que o animador Mark Gustafson, de 64 anos de idade, morreu vítima de um ataque cardíaco.



Mark, ao lado do cineasta Guillermo Del Toro, foi responsável pela direção do filme/animação “Pinóquio”, vencedor da categoria de melhor animação, no Oscar de 2023.



Entre os trabalhos realizados por Mark Gustafson, estão preciosos longa-metragens no estilo Stop-Motion, uma técnica de animação que utiliza várias fotografias em sequência para criar a sensação de movimento.