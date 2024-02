Os Barbixas anunciam espetáculo "Improvável" em Fortaleza

O trio de humoristas, conhecidos pelo talento com o improviso, chega a Fortaleza. A apresentação acontece em junho, no Teatro Riomar

Com espetáculo “Improvável”, a companhia de humor os Barbixas chega a Fortaleza . Nos dias 22 e 23 de junho, os comediantes se apresentarão no Teatro Riomar trazendo este show que já faz parte do repertório do grupo há 16 anos.

Sobre Os Barbixas

Criado em 2007, o espetáculo baseado em jogos de improviso conta com um mestre de cerimônias, que apresenta as regras do jogo para os participantes e escolhe um tema sugerido pela plateia, levando os atores a improvisarem sem nenhuma preparação prévia.

Diversos nomes do humor nacional e internacional já se apresentaram no palco dos Barbixas, como convidados. Entre eles, nomes como Fábio Porchat, Marco Luque, Rafinha Bastos, Marianna Armellini, entre outros.

No canal do YouTube dos Barbixas, vídeos novos são lançados todas as terças e quintas-feiras, contando com 3 milhões de inscritos e cerca de 14 milhões de acessos em seus vídeos todo mês.

Espetáculo "Improvável" - Os Barbixas

Quando: dia 22 de junho, às 21 horas | dia 23 de junho, às 20 horas

Onde: Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - 3001 - Papicu)

Classificação: 14 anos

*maiores de 16 anos podem entrar desacompanhados, com declaração de autorização dos pais