Charlie Brown Jr: Filho e viúva de Chorão brigam por nome da banda

Em briga pelos direitos autorais da banda Charlie Brown Jr, filho e viúva do cantor Chorão entram em uma disputa judicial

Em depoimento dado à justiça pela viúva, o filho do cantor estaria “apropriando-se indevidamente ” da marca, “fazendo-se passar por seu proprietário exclusivo” e firmando diversos contratos para licenciamento de produtos em nome da banda.

Graziela alega que Alexandre, filho de outro relacionamento do vocalista, ignorou os seus direitos legais sobre a banda, registrando a marca “Charlie Brown Jr”, no Instituto Nacional de Propriedade (INPI).

Onze anos se passam desde o falecimento de Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr. Este ano, a viúva Graziela Gonçalves e filho Alexandre Lima do cantor entram em uma disputa judicial pelos direitos sobre a marca da banda.

Graziela e Chorão: Mais de 20 anos de relacionamento

Graziela foi a última parceira de Chorão antes de seu falecimento precoce. Ambos tiveram juntos um relacionamento de quase 20 anos.



A estilista Graziela Gonçalves disse à Justiça que o empresário Alexandre Lima Abrão, filho de um outro relacionamento do vocalista, ignorou seus direitos de herdeira e registrou a marca "Charlie Brown Jr" no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), "fazendo-se passar por seu proprietário exclusivo".

Na defesa apresentada à Justiça, Alexandre Lima Abrão, 33 anos, disse que a viúva distorce os fatos, agindo de má-fé. O filho do cantor confirmou ter feito o registro da marca em seu nome e que não tinha nenhuma obrigação em incluir o nome de Graziela no requerimento junto ao INPI.



"As disposições da partilha judicialmente homologada não atribuem ao Alexandre a obrigação de registrar as marcas em nome de Graziela. Nada foi estabelecido a este respeito. Basta a leitura do que foi escrito", afirmou sua defesa à Justiça



Ainda em processo, o juiz Guilherme Nunes decretou uma limitar a favor de Graziela, ordenando que Alexandre faça uma regularização da marca junto ao Inpi.