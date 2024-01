Pabllo Vittar cancela show em Juazeiro do Norte; saiba motivo

Com apresentação agendada para o 3 de fevereiro, Pabllo Vittar emitiu nota em suas redes sociais informando o cancelamento do show em Juazeiro do Norte

O show de Pabllo Vittar que aconteceria no dia 3 de fevereiro em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi cancelado. A informação foi divulgada no próprio perfil da artista, que afirma que o motivo da mudança foi um “descumprimento contratual por parte da contratante”.

RELACIONADO | Anitta fala sobre briga com Pabllo Vittar: 'Entrei na onda dos outros'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a organizadora do evento em que Pabllo Vittar se apresentaria, o "Baile das Cores", disse que o motivo do cancelamento foi "baixa aceitação na cidade". Além da drag, o DJ Fê Marques também se apresentaria na mesma festa.