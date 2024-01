Com CPM 22 e Guilherme Infante, confira programação do Sana 2024

Com nova edição agendada para o fim de janeiro no Centro de Eventos do Ceará, Sana 2024 recebe a banda CPM 22 com expectativa de grande movimentação do público

Com show da banda brasileira CPM 22 marcada na agenda do evento, a primeira parte do Sana 2024 tem início esta semana nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará. Além do grupo, outros cantores, dubladores, rappers, cosplayers farão parte do festival.

A estrutura do evento geek terá ainda espaços temáticos dos universos de Harry Potter, Star Wars, Ludus, Black Heroes, Round 6, Naruto, Dragon Ball, Pokémon e Game Of Thrones; este último com uma escultura “novidade” para os fãs.

