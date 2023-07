68 animais foram adotados em feira realizada durante o Sana

Durante a realização da "Maior Feira de Adoção do Ceará", ocorrida em meia a última edição do Sana, 68 animais foram adotados, sendo 43 cães e 25 gatos. O evento foi organizado pela Bichomania, Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB) e pelas ONGs Causa Pet, Bola de Pelo, UPAC, Abrigo da Estela e protetores independentes — em torno de 300kg de ração foram doados para as entidades.

Em comunicado, Felipe Ribeiro, proprietário da Bichomania e um dos organizadores do evento, salienta que os animais adotados saíram da feira com as vacinas e os exames em dia. “Esses animais saíram vacinados, com exames de calazar e orientação veterinária”, afirma.

Aqueles que tiverem interesse em adotar animais podem fazê-lo mesmo após o encerramento da feira. Para tanto, é preciso entrar em contato com uma das ONGs por meio das suas páginas no Instagram. As adoções também serão disponibilizadas no próximo Sana, a ser realizado em janeiro de 2024.

Para a adoção ser homologada, é preciso que o interessado seja maior de idade, apresente CPF, documento de identidade e comprovante de residência, além de ser aprovado em uma entrevista realizada.