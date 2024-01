Globo lança primeiro teaser do remake de ‘Renascer’; assista

Globo divulga primeiro teaser do remake da telenovela Renascer; a produção estrear no dia 22 de janeiro

Globo divulga elenco do remake da novela ‘Renascer’; veja lista

Como é a história de "Renascer"?

“Renascer” acompanha José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro, Inocêncio acaba nutrindo ódio pelo rapaz. A situação piora quando o fazendeiro casa com Mariana, ex-namorada do filho caçula.

No primeiro trecho, Humberto Carrão aparece interpretando o protagonista na primeira fase da série. Marcos Palmeira, que interpreta a versão mais velha do personagem, narra a cena.

O teaser mostra a chegada de Inocêncio a Ilhéus, quando ao encontrar um Jequitibá, o fazendeiro faz uma promessa: enquanto sua meta principal estiver ali, não morrerá nem de "morte matada nem de morte morrida".



Adriana Esteves revela motivo de não retornar para remake de 'Renascer'; entenda

Assista o teaser de "Renascer":

Clique aqui para assistir no Youtube