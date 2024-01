Doja Cat é agredida pelo irmão e tem dentes quebrados, diz site

Segundo o site, a matriarca alegou nos autos da ação judicial que o homem também a teria agredido e ameaçado nos últimos meses. Além disso, ela detalhou as supostas agressões cometidas por Raman, de 30 anos, contra a filha.

De acordo com o documento do processo, o filho dirige a Doja falas abusivas, “de uma maneira muito degradante e humilhante”. Os atos fazem com que a cantora se sinta “insegura e traumatizada”.

Além da abertura da ação judicial contra Raman, Deborah também solicitou uma medida restritiva contra ele, que foi concedida de forma temporária a ela. A ordem, no entanto, não se estende até a rapper.

Para conseguir uma ordem restritiva a seu favor, Doja precisa prestar queixa contra o irmão de forma oficial. A equipe do TMZ procurou a artista, mas não obteve um pronunciamento.

