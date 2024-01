Critics Choice Awards 2024: saiba tudo sobre a premiação na 29° edição

O filme “Barbie” bateu o recorde de citações e lidera o ranking com 18 indicações. Também concorrendo ao prêmio de Melhor Filme estão “ Oppenheimer ” e “Pobres Criaturas”, que receberam 13 indicações cada, junto com “Assassinos da Lua das Flores”, que recebeu 12 indicações.

Acontece neste domingo, 14, às 22 horas, o Critics Choice Awards (CCA) 2024. A cerimônia premiará os melhores filmes do ano passado. A 29° edição da premiação acontecerá no Barker Hangar do Aeroporto de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. O evento é considerado um "termômetro" para o Oscar e será transmitido pela HBO Max.

A CCA é, hoje, a maior associação de críticos dos Estados Unidos e do Canadá com mais de 600 profissionais de mídia e jornalistas de entretenimento.

“Estou muito feliz e animado por apresentar o Critics Choice Awards novamente este ano, já que o ano passado foi uma das noites mais divertidas que tive. Não há recompensa maior do que zombar dos atores e depois ficar bêbado com eles. É uma honra."

Como funciona a Critics Choice Awards (CCA)?

Os votantes precisam ser críticos de cinema ou jornalistas de TV que tenham feito uma ampla cobertura de produções em exibição nos cinemas ou streaming para um público amplo. Os críticos online, devem ser os principais críticos de seus sites.

Homenagens

A atriz America Ferrera, de “Barbie” será homenageada com o prêmio “SeeHer”, destinado a mulheres que defendem a igualdade de gênero, retratam personagens com autenticidade, desafiam estereótipos e ultrapassam barreiras.

O ator Harrison Ford, de “Indiana Jones”, também será homenageado no evento, por sua carreira com o “Career Achievement”, celebrando a longa e invejável trajetória do ator no cinema.