Alec Musser, ator do filme "Gente Grande", morre aos 50 anos

O ator e modelo fitness estadunidense Alec Musser, do filme de comédia “Gente Grande” (2010), morreu aos 50 anos. A noiva do artista, Paige Press, confirmou a informação por meio de seu perfil na rede social Instagram.

“Descanse em paz, amor da minha vida. Eu nunca vou parar de te amar. O meu coração está partido. Hoje é o pior dia da minha vida. Nós éramos tão felizes. Você foi o melhor noivo que eu poderia ter pedido”, escreveu Paige Press em uma série de stories em seu perfil do Instagram.

No filme de comédia "Gente Grande", estrelado por Adam Sandler, Musser aparece em uma cena como um galã, cheio de músculos, mas que tem a voz fina. Ele também deu vida ao personagem Del Henry na novela “All My Children”, entre 2005 e 2007, e apareceu em outros projetos como: "Rita Rocks", "Road to the Altar", "Desperate Housewives" etc.



Estrela de "Gente Grande", Adam Sandler lamentou a perda. “Eu amava esse cara. Não posso acreditar que ele se foi. Um homem tão maravilhoso, engraçado e bom. Pensando em Alec Musser e sua família e enviando todo o meu amor. Um verdadeiro grande amor de pessoa”, publicou o ator em suas redes sociais.

Alec também era bastante conhecido por sua carreira como fisiculturista e modelo fitness, sendo capa de diversas revistas como a Men's Health, Men's Workout, Exercise Health e muitas outras. A última publicação do ator no Instagram foi há quatro dias, ele publicou uma foto de si mesmo surfando em uma praia do México, no estado de Baja Califórnia. “Silhueta no crepúsculo durante o inverno de Baja”, escreveu.