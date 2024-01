Atriz Mia Goth é acusada de chutar cabeça de figurante durante gravações

O processo também inclui uma queixa de rescisão injusta contra a produtora A24, Mia Goth e Ti West, o diretor do filme. Confira o que aconteceu

Conforme a revista, a ação judicial imputa a Mia Goth a acusação de agressão e também apresenta uma queixa de rescisão injusta contra a produtora do filme, A24, e o diretor, Ti West.

De acordo com documentos judiciais divulgados pela revista Variety nesta sexta-feira, 12, o ator James Hunter alega ter sofrido uma concussão após receber um chute na cabeça de Mia em abril de 2022.

A atriz britânica Mia Goth está enfrentando um processo por supostamente agredir um figurante durante as filmagens da sequência de " Maxxxine "

Sobre o ocorrido

O ator alega que estava coberto de sangue falso da cabeça aos pés e permaneceu deitado no chão sujo por várias horas, cercado por mosquitos e formigas, após o incidente.

Na gravação, Mia teria que passar correndo pelo ator, olhá-lo e continuar correndo. No entanto, o ator afirma que ela intencionalmente o chutou na cabeça, resultando em dores severas no pescoço e uma concussão.

Hunter, como relatado pela Variety, alega que não recebeu assistência médica no set e que Mia o insultou e o menosprezou, desafiando-o a tomar alguma providência em relação ao ocorrido.

No processo judicial, ele menciona ter sentido uma intensa dor de cabeça e, a caminho de casa, passou por episódios de tontura. Pouco tempo depois, o ator foi retirado da produção.

Até o momento, as partes acusadas não se manifestaram.

Sobre Mia Goth

Atualmente com 30 anos, a atriz nasceu em Londres, no Reino Unido, em 25 de outubro de 1993, e é neta da atriz brasileira Maria Gladys. Mia ganhou destaque, especialmente, por interpretar as personagens Maxine e Pearl na trilogia X.