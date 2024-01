Musical ‘Caetanas’ é apresentado na Caixa Cultural de Fortaleza

O musical “Caetanas” terá apresentações na Caixa Cultural Fortaleza nos dias 5, 6 e 7 de janeiro. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria da instituição localizada na Praia de Iracema.

O enredo conta a história de quatro mulheres que lutam contra a especulação imobiliária que ameaça invadir as terras do vilarejo onde vivem no litoral cearense usando o repertório de Caetano Veloso para compor a narrativa.

No meio da disputa territorial, a protagonista Luzia, que é interpretada por Adna Oliveira, encontra uma grande paixão da época de juventude.