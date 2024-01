No Dragão do Mar, Praça Almirante Saldanha pode ser cedida ao Estado

Prefeitura de Fortaleza autoriza cessão do espaço de entorno ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura; saiba os impactos

Problemas estruturais do local, como má iluminação , calçadas desarranjadas e paradas de ônibus isoladas, são reclamações comuns entre os frequentadores do centro cultural. Como consequência, o espaço não se integrava com clareza ao próprio Dragão do Mar e a outros equipamentos da região.

Localizada no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Praça Almirante Saldanha teve cessão autorizada pela Prefeitura de Fortaleza ao Estado do Ceará no último dia 26 de dezembro. O equipamento havia sido alvo de debates sobre sua ocupação cultural e comercial nos últimos anos.

A cessão da Praça Almirante Saldanha ao Estado do Ceará, neste contexto, cria expectativas para reverter o cenário que se encaminha para um esvaziamento do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. No novo momento, o espaço ocupado por pequenos comércios e lanchonetes poderá ser incluído no equipamento.

Nota do Centro Dragão do Mar

Ao Vida&Arte, a Secretaria de Cultura do Ceará declara estar ciente da "autorização de cessão do Poder Legislativo Municipal de Fortaleza ao Estado do Ceará referente à Praça Almirante Saldanha”.

No entanto, destacam que as tratativas jurídicas para que a possível cessão aconteça "ainda precisam ocorrer entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Ceará”, finalizou em nota.

Onde encontrar?

A Praça Almirante Saldanha está situada no Centro de Fortaleza, entre a Av. Pessoa Anta, R. Dragão do Mar, R. Almirante Tamandaré e R. Almirante Jaceguai.



