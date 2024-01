Gaby Amarantos manda Pitty 'pensar antes de falar' e roqueira reage

Gaby Amarantos, cantora paraense vencedora do Grammy Latino, rebate Pitty sobre crítica a Beyoncé feita no X (antigo Twitter)

“Para quem precisa de ajuda, não existe timing certo”, comentou a vencedora do Grammy Latino 2023 de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com "Tecnoshow".

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio



A artista ainda reforçou que preferiu responder publicamente em vez de falar diretamente com Pitty, por entender a dimensão da visita de Beyoncé a Salvador e das ações do projeto BeyGood no Brasil.

Pitty apaga post em que critica passagem de Beyoncé no Brasil

Depois de apagar o tuíte, a artista baiana publicou: “Geralmente quando se tenta uma ideia mais profunda ou delicada por aqui, nunca dá certo. Não sei porque tento. Apago [o post] mesmo, por motivos de sem tempo, irmão" disse Pitty.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui