Caetano Veloso homenageia mãe que faleceu no dia de Natal

Mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Dona Canô morreu no dia 25 de dezembro de 2012

Caetano Veloso compartilhou em suas redes sociais fotos com Dona Canô, sua mãe. Entre as diversas felicitações natalinas desta segunda-feira, 25, a publicação do músico ganhou um tom diferente ao relembrar que o Natal de 2023 marca 11 anos da morte da mãe.

“O dia de Natal passou a ser também o dia em que minha mãe morreu. Era uma grande alegria tê-la viva. Claro que alegra também saber que ela viveu bonito por tanto tempo e morreu bonito num 25 de dezembro. Infelizmente não sei rezar como ela chegou a saber. Talvez tenha aprendido (principalmente com ela) que reconhecer a beleza da vida é uma maneira de rezar”, escreveu o artista baiano.

Falecida no dia 25 de janeiro de 2012, aos 105 anos de idade, Dona Canô foi uma das cidadãs centenárias do Brasil, além de ser mãe dos músicos Caetano Veloso e Maria Bethânia.