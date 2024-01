Estação das Artes tem programação de Natal com Frequência Beatles

Nesta quinta-feira, 21, o projeto Quinta em Cena apresenta o espetáculo " Frutacor " com a artista Rafaela Lima que mostra através de sua dança a objetificação corporal da mulher cis, travesti, trans, negra e indígena como marcador de investigação resultante da relação estética do corpo feminino às frutas, gerando implicações entorno da relação “mulher-fruta”.

A Estação das Artes preparou uma programação vasta, diversificada e gratuita para todos os públicos neste período de natal. Com espetáculos de dança, performance e concerto natalino, um dos destaques é a apresentação da banda Frequência Beatles.

Logo após, é a vez do artista visual Léo Silva com “Sonhos”, apresentando uma obra que dialoga com o ato de sonhar, a terra como gesto poético que permite escutar memórias e transitar entre diferentes mundos.



Já na sexta-feira, 22, acontece o Concerto de Natal do equipamento cultural em sua terceira edição, o projeto vai apresentar músicas natalinas com grupos de corais e instrumentais das cidades de Fortaleza, Sobral e Croatá.

O Coral Infantil Escola Isabel Ferreira, do Curió, formado por estudantes dos 4º e 5º ano, será o primeiro a se apresentar com o recital "Canto de um povo", com canções populares brasileiras que falam da natureza e amor para conscientizar sobre a importância de preservar o meio ambiente e respeitar os povos originários.

Logo em seguida é a vez dos grupos Cordas da Casa de Vovó Dedé, Coral Canto da Apá e encerrando a noite o show da Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, de Croatá.

O sábado, 23, vai ser dedicado para resgatar os sucessos dos Beatles, com a programação Frequência Beatles, a banda The Shout e convidados vão comandar a festa a partir das 18 horas. Na sequência, acontece uma apresentação voz e violão de Eduardo Neves⁩ com Beatles Pocket Show.