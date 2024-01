Segunda edição da festa Mocororó será realizada na Sabiaguaba

O Mocororó, festejo indígena tradicional, acontece no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, nesta quinta-feira, 21.

O evento terá a banda Forró Bom D+, e é uma realização da Associação dos Nativos, Moradores e Amigos da Sabiaguaba (ANMAS), com o apoio do Instituto Dragão do Mar (IDM) e Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (SEMA).

Feito de caju azedo, pela mulheres do território que o produziam para vender e garantir uma renda familiar, o Mocororó se transformou numa festa para celebrar a tradição da comunidade de se reunir em torno da bebida que traz a ancestralidade da Sabiaguaba.