Quem é Karollzinha Sanfoneira? Cearense eleita Melhor Instrumentista do Brasil

Conheça Karollzinha Sanfoneira, a cearense que venceu o prêmio de Melhor Instrumentista do Brasil no WME de 2023

A irmã mais velha da artista, Ana Carla, foi figura principal no contato dela com o mundo artística, já que Ana cantava profissionalmente.

Em 2023, a cearense venceu o prêmio de “ Melhor Instrumentista do Brasil ”. A honraria foi entregue pela WME Awards Powered by Billboard, em solenidade em São Paulo, na última quinta-feira, 14.

Waldonys , Sirano, Vicente Nery e Tony Guerra são alguns dos nomes com quem Karollzinha dividiu o palco. A sanfoneira se apresentou em eventos para grandes públicos também, como o São João da Bahia , com mais de 30 mil pessoas. Além disso, já realizou shows por todo país, tendo se apresentado também no México e na Venezuela.

A sétima edição do WME Awards Powered by Billboard teve apresentação de Preta Gil e Larissa Luz. As cantoras Rita Lee, falecida em maio, e Dona Onete, que completa 84 anos foram as homenageadas da noite.



Conheça Karollzinha Sanfoneira:

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui