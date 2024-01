Baby do Brasil é processada por ‘roubar’ direitos autorais dos Novos Baianos

A cantora Baby do Brasil virou alvo de uma ação movida por Janete Galvão, viúva do músico Luiz Galvão, sobre os direitos autorais da banda Novos Baianos.

De acordo com o Estadão, a única membro feminina do grupo musical brasileiro registrou a marca “Novos Baianos” no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em seu próprio nome.

Com o registro, Baby do Brasil seria a principal responsável pelos bens deixados sob o nome da banda, além de se tornar a única titular da marca. Ao jornal, Janete revela que a cantora assinou em 2017 um contrato com a T4F, para shows de retorno dos Novos Baianos, e com a Sony, para a gravação de CD e DVD.