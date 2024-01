Gérard Depardieu recebe nova acusação de estupro por jornalista

Na Espanha, o crime de "agressão sexual" inclui também o estupro, de acordo com o código penal do país. Em sua conversa com a AFP, Baza referiu-se ao ocorrido como "agressão sexual", mas ao ser questionada se foi um estupro, respondeu afirmativamente: "assim a polícia o classificou".

Jornalista espanhola diz que ficou "petrificada"

Contatadas pela AFP, a polícia e o Ministério Público não confirmaram se a denúncia já havia sido apresentada, o que seria a terceira contra o ator francês por violência sexual desde 2018.

"Quando começamos a entrevista, estávamos os dois em pé e, não sei como, de repente ele me abraçou. Ele começou a beijar todo o meu rosto. Me beijou na boca e eu não conseguia me mexer", explicou Ruth Baza à AFP.

"Ele tocou o meu corpo e tocou o interior das minhas pernas e eu não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer, e ele me beijava, me beijava", relatou, assegurando que ficou "petrificada" e que "não sentia nada".

A jornalista disse que havia esquecido "completamente" o que aconteceu até ler a investigação publicada em abril pelo veículo Mediapart, na qual 13 novos depoimentos contra Depardieu vieram à tona.