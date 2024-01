Gérard Depardieu tem estátua removida do Museu de Cera de Paris

A estátua do ator francês Gérard Depardieu foi retirada da área de visitação do Museu de Cera de Paris nesta segunda-feira, 18, indicou a direção da instituição à AFP, após a revelação de alguns comentários sexistas do intérprete, que também é acusado de estupro.

A decisão foi tomada "diante das reações negativas dos visitantes (ao passarem pela estátua do ator) e em nossas redes sociais", declarou o Museu Grévin, que recebe cerca de 800 mil visitantes ao ano e onde a estátua do ator estava desde 1981.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante uma viagem à Coreia do Norte em 2018, o artista fez comentários inapropriados, bem como gestos e sons que imitavam atos sexuais enquanto falava com mulheres, segundo imagens divulgadas pelo canal France 2 no dia 7 de dezembro.