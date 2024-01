Show de Paul McCartney no Brasil pode ser assistido na Disney+

Último show da turnê "Got Back Tour", de Paul Mccartney, no Brasil está disponível na Disney+

O último show de Paul McCartney no Brasil está disponível na Disney+. Realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro, a última apresentação do Beatle no País pode ser assistida na íntegra na plataforma de streaming até o dia 17 de janeiro.

Trazendo a turnê “Got Back Tour”, o evento reuniu mais de 66 mil espectadores que acompanharam a apresentação do músico britânico em terras brasileiras. Na ocasião, o show foi exibido ao vivo no streaming e deve ficar disponível por 30 dias para os assinantes da Disney+.



Milton Nascimento, Gil e Jards Macalé veem show de Paul McCartney

O último show de Paul McCartney no Brasil levou milhares de fãs do eterno Beatle ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.