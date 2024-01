Espetáculo gratuito estreia nas calçadas do TJA nesta quarta, 20

E complementa: “o ‘Barroco Sonho-Cidade’ vem porque, na pesquisa da gente, a gente começa esteticamente inspirados no Barroco, na Belle Époque. Em seguida, ancoramos mais as questões na cidade: O que é essa cidade? Em que ela vai se transformando, que é cruel e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tão plena? Isso não só em Fortaleza. Isso é o sentido de ‘cidade’ mesmo.".

O espetáculo usa a imagem do poeta Mário Gomes como um catalisador do arquétipo de artista boêmio, que muitas vezes não possui reconhecimento e é esquecido no anonimato pelas camadas do tempo.

Além de Mário, Murillo menciona o nome de outros artistas, relembrando a relevância de seus trabalhos para Fortaleza. Entre eles, o artista Ramos Cotoco e a poeta Maria Norma Colares.

Saiba mais | Senado aprova cota de tela de filmes brasileiros no cinema até 2033