Estação das Artes recebe concerto gratuito de Natal na sexta, 22

Com início às 19 horas, a terceira edição do evento terá no repertório músicas natalinas, eruditas e instrumentais.

Aberto para o público de todas as idades, o momento terá participação do Coral Infantil Escola Isabel Ferreira, localizada no bairro Lagoa Redonda, e do Coral da Apá, formado por jovens e adultos de 17 a 70 anos de idade.

O concerto natalino também terá apresentações da Orquestra Estrelas da Serra, que conta com 46 músicos do município de Croatá, e do grupo de cordas da Casa de Vovó Dedé, instituição cultural localizada na Barra do Ceará, na Capital.

Saiba mais | Caravana de Natal percorre 5 cidades do Ceará

3º Concerto de Natal

Com : Coral Infantil Escola Isabel Ferreira, Coral da Apá, Orquestra Estrelas da Serra e grupo de cordas da Casa de Vovó Dedé

: Coral Infantil Escola Isabel Ferreira, Coral da Apá, Orquestra Estrelas da Serra e grupo de cordas da Casa de Vovó Dedé Quando : sexta-feira, 22, a partir das 19 horas



: sexta-feira, 22, a partir das 19 horas Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua. Dr. João Moreira, 540 - Centro)



: Complexo Cultural Estação das Artes (rua. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui