Suricate Seboso celebra 11 anos com festa na Estação das Artes

O evento gratuito na Estação Das Artes, aberto para todas as idades, celebra o aniversário do Suricate Seboso, página que marcou o humor cearense.

Celebrando o aniversário de 11 anos do grupo, o Suricate Seboso comemora a data com um evento gratuito no Complexo Cultural Estação das Artes. A programação, que está marcada para o dia 17 deste mês, será preenchida de atrações, contando com atividades infantis, comidas típicas, pagode e forró das antigas, começando às 9 horas e seguindo até às 16 horas.

O Suricate Seboso existe desde o dia 12 de dezembro de 2012, iniciando sua trajetória com uma parceria entre três integrantes: Dudu Suricate, Leo Suricate e Diego Jovino (que se separou do grupo em 2019). Léo e Dudu, co-criadores e hoje administradores da página, celebram o aniversário do grupo que possui uma grande relevância na trajetória do humor digital cearense.

Entre as atrações do dia, estão confirmados os grupos músicais "Batuque de Dipas" e "Meu Vício (1ª formação do Noda de Caju)", e Feira de Pratinhos.