Prime Video divulga imagens de "Filho da Mãe", filme sobre Paulo Gustavo

Último projeto assinado pelo ator e comediante estreia exclusivamente no Prime Video, no Brasil, em 16 de Dezembro

Nesta sexta-feira, 11, o Prime Video divulgou as primeiras imagens de “Filho da Mãe", documentário original da Amazon com o último trabalho de Paulo Gustavo, que faleceu em 2021. O longa mostra, em cenas inéditas, a intimidade entre o artista e sua mãe, Déa Lúcia, e ainda traz fotos e vídeos da sua infância e adolescência. Tem estreia marcada para o dia 16 de dezembro no Brasil, no Prime Video.

A produção traz amigos e familiares de Paulo que contam como era conviver com o artista, além de compartilharem memórias especiais. Com duas horas de duração, o documentário também acompanha os bastidores da última turnê de Paulo pelo Brasil: um show musical com a mãe, Déa, sua grande inspiração para criar Dona Hermínia -- personagem principal de “Minha Mãe é Uma Peça”, e um dos maiores sucessos do cinema brasileiro.

Com direção geral de Susana Garcia e codireção de Jú Amaral, irmã de Paulo, o filme mostrará Paulo Gustavo como marido e pai, ao lado de Thales Bretas em várias fases de suas vidas. Segundo os produtores, será como um reencontro com o artista.

Relembre Paulo Gustavo

Paulo Gustavo nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, e estava no auge da carreira quando sofreu morte cerebral, após complicações da covid-19, em 4 de maio de 2021. O humorista interpretou Dona Hermínia, papel que conquistou o Brasil primeiro pela peça, depois pelo cinema.

Muito ligado à família, o ator adorava representar os familiares em suas produções. O ator se assumiu gay ainda na adolescência, e em 2015 casou com o dermatologista Thales Bretas. Eles apareceram juntos em “Minha Mãe é uma Peça 2”.

Em 2019 nasceram Gael e Romeu, filhos do casal, gerados por barrigas de aluguel. Paulo Gustavo era dono de uma fortuna e realizava doações com frequência para ajudar os necessitados. Segundo padre Júlio Lancelotti, que atua diretamente em ações de caridade, Paulo doou R$1,5 milhão para a construção de um hospital para tratar doentes de câncer.

O artista foi a razão para a criação da Lei Paulo Gustavo, que visa o investimento de R$3,862 bilhões vindos do Fundo Nacional da Cultura (FNC). O projeto é responsável pela promoção cultural do País com a utilização de recursos federais para amenizar os prejuízos do setor causadas pela pandemia.



Veja imagens do filme "Filho da Mãe":

