Andre Braugher, de 'Brooklyn 99', morreu devido a câncer no pulmão

Andre Braugher, o capitão Holt de "Brooklyn 99", morreu aos 61 anos de idade; ator havia sido diagnosticado com câncer no pulmão

O ator Andre Braugher morreu devido a um câncer no pulmão. Falecido na segunda-feira, 11, a causa da morte do ator foi confirmada pela equipe do artista ao The New York Times.

Com 61 anos de idade, o intérprete do capitão Holt, da série de comédia policial “Brooklyn 99”, havia sido diagnosticado com câncer de pulmão há alguns meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na publicação estadunidense divulgada nesta quinta-feira, 14, Andre Braugher tinha "parado com as bebidas alcoólicas e o cigarro há anos".