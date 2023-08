Tabagismo é principal fator de risco para câncer de pulmão

Cigarro está por trás da maioria dos casos de câncer de pulmão Crédito: Divulgação/Banco Mundial/ONU

A importância da realização de diagnósticos precoces contra o câncer de pulmão é um dos motes da campanha Agosto Branco, instituída há seis anos. Dados da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) apontam que, em 2020, mais de 30 mil mortes em decorrência do tumor foram registradas no Brasil. Tabagismo, alta exposição à poluição e questões genéticas estão entre os principais fatores de risco. Na esteira da campanha, o Real Hospital Português (RHP), sediado em Recife (PE), realiza uma iniciativa que tem como objetivo rastrear o câncer em pessoas por meio do uso da inteligência artificial (IA), responsável por fazer uma triagem em pacientes que realizaram tomografia — a partir daí, quem apresentar nódulos incidentais é apontado para o programa. A unidade de saúde tem parceria com a farmacêutica Roche para utilizar ferramentas da IA na navegação de pacientes. Ao O POVO, o médico Petrúcio Sarmento, coordenador do Serviço de Cirurgia Torácica do RHP, alerta que o câncer de pulmão é o segundo tumor que mais prevalece no público masculino, perdendo apenas para o de próstata, e o quarto mais comum entre as mulheres.

“No entanto, mesmo ele sendo o segundo em número de casos entre os homens, o câncer de pulmão é o que mais mata. O problema é que, em ambos os sexos, os sintomas começam a aparecer quando o tumor já está bem avançado, fazendo com que o paciente procure o médico de maneira tardia. O risco dessa pessoa morrer no ano seguinte é de 60%”, afirma o médico. Sarmento ainda aponta que o principal fator de risco para o câncer é o tabagismo — pessoas que fumam têm 20 vezes mais risco de desenvolverem o patógeno. Ainda de acordo com ele, aqueles entre 50 e 80 anos e que são fumantes devem passar por um exame anual que pode detectar a presença do tumor; tal medida também deve ser seguida por quem parou de fumar nos últimos 15 anos. Dos quase quase 3 mil pacientes atendidos, 535 estavam elegíveis para o programa de check-up pulmonar — desses, 72% eram ex-tabagistas e 28% são tabagistas ativos. “Realmente, o cigarro é o maior causador [do câncer de pulmão], mesmo que outras coisas, com a exposição à poluição e mutações genéticas, também possam estar por trás do desenvolvimento. Nesses casos, o diagnóstico precoce é muito importante. Quando se faz o rastreamento, reduz em 20% a chance dos pacientes morrerem pelo câncer”, completa o coordenador do RHP. Experiência própria A servidora pública Vitória de Fátima, de 72 anos, foi uma das pessoas que passaram pelo processo de tratamento do RHP. Nascida em Madre de Deus, na Bahia, ela conta que, mesmo usando cigarro durante muito tempo de sua vida — parou em 2017 — , sempre foi criteriosa em relação à sua saúde.