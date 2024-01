Musical de ‘Meninas Malvadas’ tem pré-venda de ingressos liberada

‘Meninas Malvadas’, reboot musical do filme de mesmo nome, está com a pré-venda liberada; filme chega em 10 de janeiro aos cinemas

Baseado no musical da Broadway, que é inspirado na produção lançada em 2006, o filme acompanha Cady (Angourie Rice) em jornada no Ensino Médio. A adolescente teve uma educação diferenciada e agora quer ter a mesma experiência educacional das pessoas da idade dela.

Os ingressos de "Meninas Malvadas" já podem ser adquiridos através do site oficial do filme . O longa-metragem estreia em 10 de janeiro nos cinemas brasileiros.

Cady recebe dos amigos Janis (Auli’i Cravalho) e Damian (Jaquel Spivey), a missão de destruir o reinado de Regina George.

Tina Fey reprisa o papel da primeira versão da obra, a senhora Norbury, uma das professoras da instituição onde as protagonistas estudam. A comediante também assina o roteiro da trama.

Além de Fey, Tim Meadows retorna como diretor Duvall; Jon Hamm ("Mad Men", "Top Gun: Maverick") como técnico Carr; Jenna Fischer ("The Office") como a mãe da Cady, senhora Heron; e Ashley Park ("Only Murders in The Building", "Loucas em Apuros"), no papel da professora madame Park completam o elenco.

Confira trailer de "Meninas Malvadas"

