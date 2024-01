Programa especial de Natal do Porta dos Fundos de 2023 é cancelado

Protagonizado por Fábio Porchat, o "Especial de Natal" do Porta dos Fundos de 2023 foi cancelado devido a guerra Israel-Hamas

“Decidimos não lançar o ‘Especial de Natal’ este ano. Quando ele foi escrito e filmado, o mundo não enfrentava o que enfrenta hoje . Humor é timing e o timing para esse lançamento não é o adequado. A atual conjuntura pode fazer com que o olhar cômico do ‘Especial de Natal’ se transforme em outra coisa”, explica a nota.

Considerado um episódio tradicional do programa de humor brasileiro, o “ Especial de Natal ” de 2023 estava gravado desde o mês de agosto, mas não será exibido este ano devido ao “timing do lançamento” ser inadequado.

A exibição do programa “Especial de Natal” de 2023 do Porta dos Fundos foi cancelada. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 12, pela produtora audiovisual em comunicado enviado ao Correio.

De acordo com o portal Splash, a “atual conjuntura” a qual a nota se refere é a guerra Israel-Hamas, que está em conflito desde o mês de outubro. O episódio especial deste ano foi gravado em Niterói, no Rio de Janeiro, poucos meses antes do início da guerra.

Protagonizado por Fábio Porchat, o “Especial de Natal” apresenta o Velho Testamento em formato de stand-up. “Qualquer novidade será comunicada oportunamente”, encerra o comunicado.

Porta dos Fundos vence processo sobre especial de Natal de 2019

O filme "A Primeira Tentação de Cristo" (2019), feito pelo Porta dos Fundos e exibido na Netflix, foi alvo de críticas devido ao teor do enredo. No entanto, um processo que estava sendo movida por um pai de santo foi finalizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Porta dos Fundos e a Netflix venceram a ação movida por Alexandre Montecerrathe, líder de um centro de umbanda que alegava que o especial ridicularizava a homossexualidade e os valores religiosos. Ele pedia indenização de R$ 1 bilhão por danos morais, além de exigir a retirada do filme do catálogo do streaming.

De acordo com o site Omelete, a Justiça declarou que o filme “é um legítimo exercício da crítica, que não incita a violência nem traz qualquer conteúdo discriminatório”.