Netflix fica fora do ar em todo o mundo nesta segunda-feira, 11

A Netflix ficou fora do ar em diversos locais do mundo; até o momento, a plataforma de streaming não se pronunciou sobre o erro

Usuários da Netflix em todo o mundo relatam erro durante reprodução do streaming

No X (Twitter), o influenciador Pedro Motta compartilhou a imagem da tela do streaming, que informava estar “verificando conexão de rede”. Na imagem é possível verificar que a conexão com a Internet é estável, porém, a conexão com o servidor da Netflix não é concluída.

Um outro internauta detalha que estava assistindo uma série normalmente, mas que ao mudar de episódio o erro é relatado. Além dos brasileiros, comentários de pessoas que moram nos EUA e em países da América Latina também informam sobre o erro.

Até o momento, a plataforma de streaming não se pronunciou sobre o erro que causou queda da transmissão em todo o mundo nesta segunda-feira, 11.

A Netflix caiu agora no mundo todo.



— João Pedro C. Motta (@OficialJoao) December 11, 2023

