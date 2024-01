Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 07, até domingo, 10

Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 7 de dezembro (07/12), até domingo, 10 de dezembro, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 7 de dezembro (07/12), até domingo, 03 de dezembro de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, Messejana e Benfica.

Wonka

As primeiras aventuras do excêntrico Willy Wonka, antes da famosa história na Fantástica Fábrica de Chocolate. Baseado no livro de Road Dahl.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para assistir o trailer