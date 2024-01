Virada Cultural do CCBNB tem programação gratuita em dezembro

Com apresentações de música, teatro e dança, Virada Cultural 2023 do CCBNB ocorre até dia 16 de dezembro

O evento multicultural também terá atividades em Paracuru , município localizado a 84 km de Fortaleza, com a edição especial do projeto Praia da Música Cearense.

Com mais de 100 atrações confirmadas, a segunda edição da Virada Cultural do CCBNB terá apresentações artísticas e culturais na sede do CCBNB, além do Passeio Público, Raimundo dos Queijos , Dragão do Mar e Praça dos Leões.

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza a partir desta sexta-feira, 8, a Virada Cultural de 2023. Com ampla programação artística, o evento gratuito será realizado em diversos pontos de Fortaleza e ocorre até o dia 16 de dezembro.

Nesta sexta-feira, 8, a programação de abertura começa na Praça dos Leões, no Centro, e terá apresentação teatral do Grupo de Teatro Louco em Cena, a partir das 17 horas. Às 19 horas, o palco do CCBNB recebe shows de artistas do Maranhão. Na sequência, o músico paraibano Heberth Azzul assume o comando da Virada.

No sábado, 9, o momento terá, desde oficina de produção de fantoches para crianças na sede do Centro Cultural, às 11 horas, a apresentação de chorinho no Passeio Público, ao meio-dia, com Samuel Rocha, Tito Freitas, Ray Douglas e Igor Ribeiro.

No CCBNB, o grupo Marimbanda realiza uma homenagem a Luizinho Duarte, às 19 horas. Já às 20 horas, as bandas de rock Warbiff, Fireline, Dead Enemy e Flagelo se apresentam no espaço.

Confira programação deste fim de semana da Virada Cultural:

Sexta-feira, 8

17 horas : espetáculo “Retalhos da Minha Terra”



: espetáculo “Retalhos da Minha Terra” Com: Grupo de Teatro Louco em Cena



Onde: Praça dos Leões - Centro

19 horas : Caravana Maranhão



: Caravana Maranhão Com: Camila Reis, Dicy, Elizeu Cardoso, Isaías Alves, João Simas, Klícia, Lena Garcia, Regiane Araújo, Santacruz, Wilson Zara e Zeca Tocantins.



Onde: palco Galeria do CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

21h30min : música com Heberth Azzul



: música com Heberth Azzul Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Sábado, 9

11 horas : oficina de fantoches de Natal



: oficina de fantoches de Natal Com: Calu Maravilha



Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

12 horas : chorinho com Samuel Rocha



: chorinho com Samuel Rocha Onde: Passeio Público

13 horas : teatro infantil "O Galinheiro de Bragança"



: teatro infantil "O Galinheiro de Bragança" Com: Grupo Galhofo, do Ceará



Onde: Biblioteca Inspiração Nordestina do CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

15 horas : projeto Percursos Urbanos



: projeto Percursos Urbanos Com: Silvia Moura



Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

15 horas : Ação Hip-Hop



: Ação Hip-Hop Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

16 horas : Trenzinho da História



: Trenzinho da História Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)



19 horas : Jazz em Cena



: Jazz em Cena Com: quarteto Marimbanda faz homenagem



Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

20 horas : Rock da Virada



: Rock da Virada Com: bandas Warbiff, Fireline, Dead Enemy e Flagelo



Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Domingo, 10

10h30min : palco aberto



: palco aberto Onde: CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

14 horas : música com Banda Frevilhando



: música com Banda Frevilhando Onde: polo Cultural Raimundo dos Queijos (rua General Bezerril, 151 - Centro)

Virada Cultural do CCBNB

Quando : de 8 a 16 de dezembro



: de 8 a 16 de dezembro Onde : diversos locais



: diversos locais Mais informações: no Instagram @ccbnb_fortaleza



